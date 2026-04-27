Il Comune di Porto Torres, visto il riscontro molto positivo da parte della cittadinanza, proroga l’attività dello sportello di facilitazione digitale attivato attraverso l’Ufficio Politiche Giovanili.

Il servizio, inizialmente previsto fino al 29 aprile, sarà prorogato fino al 27 maggio e continuerà a essere operativo ogni mercoledì, dalle 9 alle 12 nella sede comunale di piazza Umberto I.

Lo sportello rappresenta un punto di supporto alla digitalizzazione, pensato per accompagnare le cittadine e i cittadini nell’accesso ai servizi comunali online e nell’utilizzo delle principali piattaforme digitali. Non si tratta di un centro servizi, ma di un’attività di orientamento e assistenza, utile soprattutto per chi ha meno dimestichezza con gli strumenti informatici.Determinante, per la prosecuzione del servizio, la disponibilità e l’impegno delle volontarie del Servizio Civile Universale che, con impegno e dedizione, hanno affiancato numerosi utenti nell’avvio e nella gestione di pratiche digitali, contribuendo a ridurre le difficoltà legate all’uso delle tecnologie.

L’iniziativa rappresenta anche un’importante occasione formativa per le volontarie del Servizio Civile, che possono sviluppare competenze relazionali, organizzative e di ascolto. Lo sportello è dedicato a tutti i cittadini che necessitano di informazioni sui servizi comunali, assistenza nell’utilizzo dei servizi digitali, orientamento verso gli uffici competenti.

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