Sa die: a Uri omaggio ad Angioy e a Grazia DeleddaLa mattina nei giardini di piazza della Repubblica si procederà alla cerimonia di svelamento delle targhe
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Uri, insieme al Comitato Sa Die de sa Sardigna, alla biblioteca comunale G.M. Cherchi e all’Istituto di Studi e Ricerca Camillo Bellieni, celebrerà “Sa die de sa Sardigna” ricordando il contributo dato da questo territorio per la causa antifeudale sul volgere del XVIII secolo.
La mattina alle ore 11.30 nei giardini di piazza della Repubblica si procederà alla cerimonia di svelamento delle targhe che verranno posizionate nei luoghi simbolo uresi della “Sarda Rivoluzione” inseriti nel percorso del turismo identitario “In sos logos de Angioy”, realizzato dall’Istituto Bellieni.
A seguire “aperitivo letterario” con la presentazione del volume “Don Vincenzo Serra e la rivolta antifeudale ittirese” a cura dell’autore Gianni Vulpes che dialogherà con il sindaco Matteo Dettori, ripercorrendo le date salienti della storia del Feudo di Ittiri e Uri sino al suo riscatto e puntando i riflettori su quelle persone semplici che si spesero per la causa dando lustro al Coros.
Alle 17.30 nella Biblioteca comunale il Gruppo di Lettura rende omaggio a Grazia Deledda nel Centenario della consegna del Premio Nobel per la letteratura.