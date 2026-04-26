Cinque kg di mozziconi di sigarette raccolti a Sassari dai volontari a Plastic Free. Nei giorni scorsi 14 persone si sono ritrovate in via al Rosello per ripulire l’area e dare un segnale ai residenti e ai cittadini. Con la collaborazione della Farmacia al Rosello e dell' associazione dei commercianti di San Donato, i volontari, hanno preso i rifiuti in mezzo all’incredulità generale e all’atteggiamento pessimista di chi ritiene che i mozziconi torneranno uguale.

I volontari, guidati da Serena Solinas, Martina Marongiu, Roberto Manca e Angelo Azara, hanno operato lo stesso, aggiungendo l’azione alle diverse compiute negli ultimi tempi, tra la città, le periferie e Porto Ferro.

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