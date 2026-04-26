Una carcassa di squalo rinvenuta questa mattina sul litorale di Platamona davanti al ristorante Il Pescatore.

L’animale marino lungo circa 3,5 metri, spiaggiato sull’arenile, ha destato curiosità da parte dei diversi visitatori che si sono precipitati in spiaggia per scattare foto e riprendere l'animale con video e immagini che hanno fatto il giro del web.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto turritana, che hanno richiesto l'intervento del personale Asl per individuare la specie e misurare le sue dimensioni. Probabilmente si tratta di un esemplare di capopiatto noto anche come sei branchie, innocuo per l'uomo, appartenente al genere Hexanchus. Raggiungendo 5,4 metri, è il più grande squalo della famiglia delle Hexanchidae.

L’animale è stato notato sulla battigia dai residenti che hanno provveduto a segnalarne la presenza alle autorità. La specie vive soprattutto negli oceani. Si trovano in tutto il mondo in acque tropicali e temperate. Questa sua presenza così estesa è giustificata dal fatto che la specie è fortemente migratrice.

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