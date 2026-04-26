Operazione pulizia nel territorio comunale di Sennori, dove si prosegue con l’attività di tutela e decoro ambientale. Questa mattina, domenica 26 aprile, quattro volontarie di Plastic Free Onlus sono scese in campo per un intervento di pulizia che ha restituito decoro al parco giochi nei pressi della chiesa di San Giovanni Battista e vicino ad un pendio adiacente.

A coordinare l’attività la referente Patrizia Grandjean, che ha sottolineato l’impegno e il coraggio delle partecipanti, chiamate a operare in condizioni non semplici. Il pendio, infatti, era invaso da arbusti e rifiuti di ogni genere, tanto da costringere le volontarie a lavorare anche in posizioni difficili, strisciando tra la vegetazione per recuperare i materiali abbandonati. Nonostante le difficoltà e la presenza di rifiuti ancora inaccessibili, il lavoro svolto ha rappresentato un importante passo avanti nella tutela di un’area frequentata dalla comunità.

Fondamentale, come sempre, il supporto degli operatori della Gesenu, intervenuti puntualmente per il ritiro dei materiali raccolti. L’iniziativa si inserisce in un contesto di collaborazione positiva con il Comune di Sennori, che da tempo dimostra attenzione ai temi ambientali, anche attraverso la riduzione dell’uso della plastica negli edifici pubblici e nelle scuole. Un impegno sostenuto dall’assessore all’ambiente Pina Piazzola e dalla responsabile del servizio Viviana Casu.

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