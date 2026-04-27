Lo sport come prevenzione di malattie croniche, l’attività motoria e lo stile di vita sano che aiutano a preservare la salute diminuendo il rischio di alcune patologie. Questi gli argomenti al centro dell’evento “Lo Sport è prevenzione – l’importanza dell’attività fisica e dello screening in ambito oncologico e cardiovascolare”, una due giorni di dialogo, possibilità di effettuare lo screening con ecografia mammaria gratuita e una prova gratuita di tennis, in programma sabato 2 e domenica 3 maggio, negli impianti del Tennis Club Porto Torres, nella cittadella sportiva turritana.

Un’occasione per promuovere benessere, consapevolezza e inclusione contribuendo alla costruzione di una comunità più attenta alla propria salute. L'iniziativa, organizzata dal Tennis Club Porto Torres e dall’associazione di pazienti oncologiche “Mai più sole contro il tumore O.D.V.”, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, è stata presentata questa mattina, 27 aprile, nella sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune, un incontro a cui hanno preso parte l’assessora allo Sport e Servizi Sociali, Gavina Muzzetto, Alba Chiara Bergamini dell’associazione “Mai più sole contro il tumore O.D.V.” (da remoto), la chirurga senologa, primario ASL di Nuoro Rita Nonnis (da remoto), il presidente del Tennis Club Porto Torres Stefano Caria, il medico sportivo Alberto Masala e la presidente della Fidapa BPW Italy sezione di Porto Torres Maria Lucia Fancellu. In particolare, sabato dalle 15 e domenica dalle 9.30 sarà possibile effettuare lo screening con ecografia mammaria gratuita e una prova gratuita di tennis con i maestri del Tennis Club Porto Torres.

Sabato alle 16.30 è in programma l’incontro-dibattito in cui interverranno Alba Chiara Bergamini dell’associazione di pazienti oncologiche “Mai più sole contro il tumore O.D.V.”, il presidente del Tennis Club Porto Torres Stefano Caria, Maria Lucia Fancellu, presidente della Fidapa BPW Italy sezione di Porto Torres, Francesca Fiorentini – radiologa senologa ASL Sassari, Maria Grazia Fiore, ginecologa Aou Sassari, il medico sportivo Alberto Masala, l’assessora Gavina Muzzetto, la chirurga senologa, primario Asl di Nuoro Rita Nonnis e Tommaso Sussarello dell'associazione sassarese Dragon Rosa, il gruppo di donne operate al seno che utilizzano il dragon boat come attività riabilitativa e di benessere. «L’iniziativa ha l’obiettivo condiviso di promuovere una cultura della salute in cui integrare movimento, prevenzione e partecipazione comunitaria - ha spiegato il presidente del tennis club Porto Torres Stefano Caria -. L’attività fisica regolare e l’adozione di comportamenti salutari rappresentano strumenti fondamentali per ridurre il rischio di patologie cardiovascolari e oncologiche. Allo stesso tempo la diagnosi precoce tramite screening è essenziale per migliorare prognosi e qualità della vita».

Il medico sportivo ed ex medico di base Alberto Masala, collaboratore di diverse associazioni, ha anticipato il focus della sua relazione, l’approfondimento del tema dell’importanza di una sana e corretta alimentazione correlata ad un migliore stato di salute fisica, del sostenere le visite medico-sportive. La primaria della Asl di Nuoro della chirurgia senologica Rita Nonnis ha illustrato i temi della sua esposizione, il cui argomento centrale è legato all’importanza dello screening in ambito oncologico con particolare attenzione sul tumore della mammella, sottolineando «l’importanza della mammografia e dell'ecografia mammaria per individuare in fase precoce eventuali fattori di rischio o eventuali tumori, affinché si possa avere la diagnosi più appropriata». La presidente della sezione di Porto Torres della Fidapa Bpw - Italy Maria Lucia Fancellu ha rimarcato il ruolo della Fidapa in città, la promozione di campagne di screening, la costante opera di sensibilizzazione della comunità nello svolgimento di diagnosi precoce e l’importanza della prevenzione. Argomenti comuni e ripresi da Alba Chiara Bergamini, dell’associazione di pazienti oncologiche “Mai più sole contro il tumore O.D.V.”, con base a Cagliari ma attiva in tutta la Sardegna ponendo a disposizione l’ecografo ed organizzando costantemente campagne di screening in tutta l’isola.

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