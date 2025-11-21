Traffico paralizzato sull’Asse Mediano, all’altezza dello svincolo per Genneruxi, a causa di un tamponamento che ha coinvolto più auto. Nell’impatto è rimasto lievemente ferito un bambino, immediatamente soccorso dal personale del 118. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’incidente ha però mandato in tilt la circolazione: si sono formate lunghe code che hanno raggiunto la rotatoria di via Cadello e proseguito oltre, creando forti rallentamenti in tutta la zona. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale per i rilievi e per gestire il traffico fino al completo ripristino della viabilità.

(Unioneonline/Fr.Me.)

