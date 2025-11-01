Incidente nella notte ad Alghero in via Grazia Deledda.

Poco prima delle 22 un’auto, per cause ancora da accertare, si scontrava contro alcune macchine parcheggiate per poi ribaltarsi.

Un'altra immagine dello schianto ad Alghero
Sul posto polizia locale, 118 e vigili del fuoco per le operazioni di rilievo, soccorso e messa in sicurezza della macchina e dell’area circostante. 

(Unioneonline)

