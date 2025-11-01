In via Deledda
01 novembre 2025 alle 07:26
Alghero, schianto nella notte: auto finisce contro i mezzi in sosta e si ribaltaSul posto polizia locale, 118 e vigili del fuoco
Incidente nella notte ad Alghero in via Grazia Deledda.
Poco prima delle 22 un’auto, per cause ancora da accertare, si scontrava contro alcune macchine parcheggiate per poi ribaltarsi.
Sul posto polizia locale, 118 e vigili del fuoco per le operazioni di rilievo, soccorso e messa in sicurezza della macchina e dell’area circostante.
