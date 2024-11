Sanità in Consiglio comunale, ad Alghero, con un ordine del giorno votato all’unanimità grazie a un emendamento integrativo.

«Auspica una maggiore e fattiva collaborazione tra le due aziende, Aou e Asl, e un decisivo potenziamento del personale sanitario, sia presso l’ospedale Marino che al Civile», spiegano i gruppi di maggioranza Avs, Città Viva, Futuro Comune, Movimento 5 Stelle, Noi Riformiamo Alghero, Orizzonte Comune e Pd.

«Quello che chiede il Consiglio comunale è che si trovino le giuste forme di collaborazione tra le aziende sanitarie del territorio, affinché si raggiungano maggiori livelli assistenziali in entrambi gli ospedali. È evidente lo stato di affanno in cui versano i reparti di Pediatria, Cardiologia, Ostetricia e Medicina, solo per citarne alcuni. Il sindaco nei prossimi giorni convocherà un tavolo tecnico invitando i vertici delle due aziende per verificare la possibilità che Alghero si doti di un progetto di riqualificazione del settore, avendo come unico obiettivo quello della ricerca di soluzioni votate al benessere dei cittadini e del territorio», chiudono gli alleati del primo cittadino.

© Riproduzione riservata