Sorpreso nel supermercato mentre ruba decine di bottiglie di superalcolici. È successo ieri notte ad Alghero a un 41enne che, riuscito a entrare nell'esercizio dopo l'orario di chiusura, ha cominciato a fare man bassa delle più note marche di alcolici e superalcolici riempiendo due bustoni.

Poi si è trasferito anche nel reparto degli insaccati sottraendo alcune confezioni di salsiccia.

Ma ogni suo spostamento ha fatto attivare gli allarmi della struttura di vendita facendo così accorrere in breve tempo gli uomini della locale stazione dei carabinieri. E sono stati proprio loro ad arrestare il 41enne, che aveva diversi precedenti, per tentato furto e a portarlo questa mattina in tribunale a Sassari per la direttissima.

Al termine della Camera di consiglio la giudice Silvia Masala ha disposto per l'uomo, difeso da Sabrina Falchi, la convalida dell'arresto e la misura dei domiciliari come richiesto dal pm.

