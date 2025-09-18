Ruba 20 flaconi di shampoo e viene subito fermato. È successo ieri ad Alghero in un esercizio commerciale quando un 30enne ha riempito lo zaino di prodotti per l'igiene personale, dal valore totale di 90 euro, ma lo ha fatto in maniera così goffa da essere subito visto dai dipendenti.

Sono stati loro a bloccarlo mentre stava per superare la cassa, chiamando poi i carabinieri.

Il trentenne algherese, assistito dall’avvocato Danilo Mattana, stamattina è stato portato da militari in tribunale a Sassari per la direttissima.

La pm Erica Angioni ha sollecitato gli arresti domiciliari mentre la giudice Silvia Masala ha disposto per lui l'obbligo di dimora.

