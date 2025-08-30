Ruba 28 euro e 50 e finisce in carcere. È successo oggi in tribunale a Sassari al termine della direttissima nei confronti di un 50enne di Alghero che, secondo le accuse, avrebbe sottratto nella giornata di ieri la somma dallo zaino di un giovane nella pineta di Maria Pia della città catalana.

Subito dopo aver commesso il furto è stato fermato e consegnato ai carabinieri.

Il pm Paolo Piras ha però contestato all’uomo, difeso dall’avvocato Emiliano Alfonso, anche altri tre furti commessi il giorno nell’area oltre a quello tentato dei 28 euro e 50. Alla fine il giudice Giancosimo Mura ha disposto il carcere di Bancali per l’indagato.

