Quattro scooter rubati nascosti tra la vegetazione di un fondo agricolo. È quanto hanno scoperto i carabinieri al termine di un’attività investigativa che ha portato alla denuncia in stato di libertà di un uomo, ritenuto responsabile del reato di ricettazione.

Il controllo è scattato dopo alcuni accertamenti mirati: i carabinieri hanno ispezionato un terreno nella disponibilità dell’indagato e, tra la fitta vegetazione, hanno rinvenuto i mezzi risultati tutti provento di furto.

Si tratta di un ciclomotore Piaggio “Si”, rubato tra il 23 e il 25 dicembre 2025, di due Piaggio “Ape 50” – uno sottratto il 7 febbraio 2025 e l’altro tra il 4 e l’8 luglio 2022 – e di un ciclomotore LML “Star De Luxe”, rubato il 7 agosto 2025.

I veicoli sono stati immediatamente sequestrati e trasferiti in un deposito giudiziario autorizzato, dove resteranno custoditi in attesa delle procedure di riconoscimento e restituzione ai legittimi proprietari.

