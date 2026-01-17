Alghero, ruba 4 motorini e li nasconde nel suo terreno: denunciato per ricettazioneGli scooter sono stati ritrovati nascosti tra la vegetazione di un fondo agricolo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Quattro scooter rubati nascosti tra la vegetazione di un fondo agricolo. È quanto hanno scoperto i carabinieri al termine di un’attività investigativa che ha portato alla denuncia in stato di libertà di un uomo, ritenuto responsabile del reato di ricettazione.
Il controllo è scattato dopo alcuni accertamenti mirati: i carabinieri hanno ispezionato un terreno nella disponibilità dell’indagato e, tra la fitta vegetazione, hanno rinvenuto i mezzi risultati tutti provento di furto.
Si tratta di un ciclomotore Piaggio “Si”, rubato tra il 23 e il 25 dicembre 2025, di due Piaggio “Ape 50” – uno sottratto il 7 febbraio 2025 e l’altro tra il 4 e l’8 luglio 2022 – e di un ciclomotore LML “Star De Luxe”, rubato il 7 agosto 2025.
I veicoli sono stati immediatamente sequestrati e trasferiti in un deposito giudiziario autorizzato, dove resteranno custoditi in attesa delle procedure di riconoscimento e restituzione ai legittimi proprietari.
(Unioneonline/Fr.Me.)