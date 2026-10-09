La società Step, che è stata concessionaria della riscossione dei tributi, avrebbe chiesto al Comune di Alghero un risarcimento per i mancati introiti derivanti dalla rottamazione delle cartelle.

Una richiesta che solleva gli interrogativi del Partito Sardo d’Azione, che chiede all’amministrazione comunale di fare chiarezza prima di impegnare risorse pubbliche.

Secondo quanto riferito dal Psd’Az, agli uffici comunali sarebbe arrivata una nota con cui la società rivendicherebbe il pagamento delle somme relative all’aggio non percepito a seguito dell’adesione del Comune alla definizione agevolata dei tributi locali, che consente ai contribuenti di regolarizzare i debiti beneficiando dell’abbattimento di sanzioni e interessi. «Il Comune deve davvero pagare? Esiste un obbligo giuridico di riconoscere queste somme? E perché dovrebbero essere i cittadini algheresi a farsi carico di un eventuale mancato guadagno del concessionario?», domanda il consigliere comunale del Psd’Az, sollecitando una verifica sulla legittimità della richiesta e sulla sua quantificazione.

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