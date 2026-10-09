Passo in avanti per trovare una soluzione al problema della siccità in Sardegna. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore dei Lavori Pubblici, Antonio Piu, ha approvato lo stanziamento di 4 milioni di euro per il 2026 a favore di Enas per la progettazione di interventi sul Sistema Idrico Multisettoriale Regionale. Un milione di euro sarà destinato all’interconnessione dei sistemi idrici Cuga-Coghinas e al collegamento Diga Cuga–Vasca Truncu Reale. Due milioni di euro finanzieranno interventi integrativi di manutenzione straordinaria degli acquedotti Coghinas 1 e 2 e delle opere connesse. Un milione di euro sarà destinato alla progettazione della riqualificazione dell’acquedotto industriale di Portovesme, lotti 1 e 2. Gli interventi mirano a migliorare efficienza, funzionalità, sicurezza e continuità dell’approvvigionamento idrico regionale e industriale. In questi giorni nella Nurra si era ripresentato il problema dell'acqua per il bestiame. Per garantire l'approvvigionamento sono state attivate quattro autobotti per rifornire ogni giorno le oltre 30 aziende agricole e zootecniche che si trovano in difficoltà nelle zone non servite dal Consorzio di bonifica.

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