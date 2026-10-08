Sassari, ragazza ferita da una lastra precipitata da un ponteggioLa ferita è stata portata al Santissima Annunziata per accertamenti
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Lievi ferite, stamattina a Sassari, per una ragazza colpita sulla schiena da una lastra, mentre camminava in via Brigata Sassari. L’oggetto sarebbe caduto, secondo una prima ricostruzione, da un ponteggio dove sono in corso lavori di ristrutturazione sulla facciata di un palazzo.
La donna è stata subito aiutata dai presenti e, in seguito, dal 118 che l’ha poi trasferita per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata.
Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che ora dovranno risalire, con le indagini, a eventuali responsabilità.