In rada davanti al belvedere di Balai, nel mare del Golfo dell’Asinara, la nave con un carico di pale eoliche giganti, attende di approdare nel porto industriale di Porto Torres. La scritta Chinaland appare sullo scafo della nave cargo che arriva dalla Cina.

Il carico è destinato ad Alas, il progetto della multinazionale tedesca Rwe che verrà realizzato tra Ittiri e Villanova Monteleone.

Il cargo con bandiera di Singapore è lungo 200 metri e largo 33, portata lorda di 60 mila tonnellate, costruito nel 2026. A seguire la rotta il gruppo di Bardiania de Sa Nurra pro sa Sardinnia, associazione-baluardo contro la speculazione energetica, che nei prossimi giorni intende programmare un presidio nello scalo industriale.

L'impianto è formato da dieci aerogeneratori da 6,6 megawatt ciascuno, 66 megawatt complessivi. L'entrata in esercizio è prevista nel 2027 con dieci pale eoliche alte 200 metri, otto a Ittiri e due a Villanova Monteleone.

Tanti i curiosi sul lungomare che osservano l'entrata in porto della nave, accompagnata da un rimorchiatore.

© Riproduzione riservata