Si è tenuta nel Seminario Arcivescovile una delle principali tappe delle celebrazioni promosse dall'Arcidiocesi di Sassari e da Missio Sassari per commemorare il centenario della Giornata Missionaria Mondiale. La giornata è stata scandita da momenti di preghiera e formazione guidati dal Cardinale Giovanni Angelo Becciu.

La mattinata si è aperta intorno alle 9.30 nella Cappella del Seminario Arcivescovile con il ritiro del clero: il consueto appuntamento mensile di preghiera e formazione dei sacerdoti è stato infatti inserito per l'occasione all'interno del programma del Centenario. Il momento si è svolto in un clima di raccoglimento attraverso l'adorazione eucaristica e la meditazione. Intorno alle ore 10.30, sempre nei locali del Seminario Arcivescovile, insieme al clero e al popolo di Dio si è tenuta l'inaugurazione e la benedizione della lapide commemorativa del Centenario.

L'arcivescovo Francesco Soddu ha spiegato: "La lapide commemorativa richiama un pensiero che il santo Giovanni Paolo II ebbe modo di esprimere durante la sua visita in Sardegna e durante la messa celebrata allo stadio cittadino". Subito dopo, i lavori si sono spostati nella Sala Mons. Isgrò dell’Arcivescovado, dove il clero si è ritrovato per una riflessione incentrata sul tema della 100ª Giornata Missionaria Mondiale: "Uno in Cristo, uniti nella missione". Nel pomeriggio il programma è proseguito con l'incontro dedicato alle religiose della diocesi. Alle ore 17 nel Monastero Sacra Famiglia delle Monache Cappuccine, è stato recitato il Rosario Missionario, a cui ha fatto seguito alle 18 la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Becciu.

Il Cardinale Becciu ha dichiarato: "Oggi è stata una bella giornata, stamattina con i sacerdoti e adesso con voi per elevare grazie a Dio sia per tutto quanto sta accadendo di bello nella vostra diocesi - in particolare per Monsignor Francesco che è appena all’inizio del suo ministero come Arcivescovo a Sassari - per tutto quanto di bello nella Chiesa succede e anche soprattutto per ringraziare il Signore per quella ispirazione che qui dentro, in questa città, in questa diocesi è avvenuta, che ha dato idea a tutta la Chiesa per organizzare la giornata missionaria mondiale".

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