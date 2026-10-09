Lancio del sacchetto di rifiuti lungo la strada di ingresso di Torralba: la curiosa abitudine di abbandonare immondizia ai lati della carreggiata sembra essere ritornata.

“Non ho capito se sia una nuova interpretazione della raccolta differenziata o se qualcuno abbia semplicemente scambiato la strada per un’area ecologica”, ha commentato con ironia il sindaco Pier Paolo Mulas. "La cosa buffa è che già da qualche anno i rifiuti vengono ritirati direttamente davanti alla porta di casa. Quindi, non serve caricarli in macchina, portarli all’ingresso del paese e lasciarli lì", osserva il primo cittadino "perché passano a prenderli comodamente davanti ciascuna abitazione".

Il sindaco invita a chiunque abbia assistito a episodi di abbandono o disponga di informazioni utili in merito, di comunicarle alla Polizia locale o ai carabinieri così da individuare i responsabili. Anche solo una segnalazione per evitare di trasformare i lati delle strade in discariche a cielo aperto. "Che bello sarebbe se l’ingresso del paese continuasse ad accogliere persone invece di raccogliere rifiuti", conclude il sindaco Mulas.

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