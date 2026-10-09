Da un anno l’ufficio invalidi civili di Alghero è chiuso e sul futuro del servizio continuano a mancare risposte.

A sollevare nuovamente il problema è il consigliere comunale di Base Popolare Alberto Bamonti, che chiede la convocazione urgente della Commissione Sanità, presieduta da Christian Mulas, con l’audizione dei vertici della Asl di Sassari.

«A Sassari l’ufficio invalidi civili è presente, con la relativa commissione medica, mentre ad Alghero è chiuso da un anno, senza risposte chiare sul suo futuro. Una disparità che va chiarita con urgenza», denuncia Bamonti.

Il consigliere richiama anche l’avviso interno pubblicato dalla Asl il 15 maggio scorso per individuare i componenti delle commissioni di accertamento della disabilità. «È necessario che i vertici dell’azienda sanitaria spieghino le ragioni di questa situazione e indichino soluzioni concrete, tempi certi e un cronoprogramma per garantire anche ai cittadini algheresi e delle zone limitrofe un servizio adeguato».

© Riproduzione riservata