Un uomo di 32 anni, di Sassari, è scomparso in mare a Stintino, dopo essere caduto in acqua, questa mattina, mentre pescava dalla scogliera nella zona "Scoglietti".

L'allarme alla Guardia costiera di Porto Torres è arrivato questa mattina poco prima delle 9.30, quando due turisti tedeschi hanno avvistato un uomo in difficoltà che nuotava vicino alla costa, ed è poi scomparso alla loro vista. I due hanno chiamato i soccorsi.

Il luogo delle ricerche (Mariangela Pala)

Sul posto è arrivata una motovedetta della Capitaneria di porto di Porto Torres, un elicottero dei vigili del fuoco con il Nucleo sommozzatori, e un altro elicottero della Guardia costiera, decollato dalla base di Decimomannu per perlustrare la zona.

Finora, viste anche le difficili condizioni meteo marine, le ricerche non hanno portato risultati. L'uomo è stato identificato grazie alla sua auto, trovata parcheggiata poco distante dal punto in cui è scomparso.

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