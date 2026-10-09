Vede il cane antidroga e, spaventato, aggredisce i finanzieri. È successo ieri mattina a Porto Torres quando i militari delle Fiamme gialle, impegnati in un’attività antidroga, hanno fermato un 24enne extracomunitario. Questi aveva della sostanza stupefacente, per uso personale, e, alla vista del cane, ha reagito con violenza colpendo al braccio un finanziere e dimenandosi mentre cercavano di calmarlo.

Oggi in udienza di convalida, in tribunale a Sassari, il gambiano, senza fissa dimora e difeso dall’avvocata Elisabetta Udassi, doveva rispondere dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La giudice Stefania Mosca-Angelucci ha disposto la convalida dell’arresto e ha rilasciato, come chiesto dalla procura, il nulla osta all’espulsione.

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