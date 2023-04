Ancora modifiche alla viabilità nel centro di Alghero. Prosegue infatti la piccola rivoluzione dei sensi unici, con l’obiettivo di ridurre i rischi e ottenere una circolazione più snella.

Le nuove prescrizioni in vigore tra alcuni giorni riguardano le vie Carrabuffas, Rina de Liguoro, degli Orti e Dalerci, dove verranno istituiti i sensi unici di marcia.

«Modifiche dettate dall'esigenza di ridurre sensibilmente le situazioni di pericolo verificatesi nei mesi a causa della particolare conformazione di alcuni incroci, alleggerire il traffico e garantire una migliore circolazione veicolare», spiegano dagli uffici comunali.

Dunque, senso unico su via Carrabuffas, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Leonardo da Vinci e l’intersezione con via Di Vittorio, incrocio teatro in passato di numerosi incidenti; inversione permanente dell’attuale senso unico di marcia nella Via Rina de Liguoro e istituzione del senso unico di marcia in direzione sud-ovest anche da via G. Palomba verso via Tarragona.

Ancora: in Via degli Orti è prevista l’istituzione permanente del senso unico di marcia in direzione Nord da via Spano verso via Amsicora; e ci sarà l’istituzione del senso unico di marcia nella via A. Dalerci in direzione Nord da via F.lli Kennedy verso via G. Archimbao.

«Si tratta di modifiche valutate positivamente dei competenti uffici e dal comando di lolizia locale, che nelle intenzioni dell'amministrazione contribuiranno a ridurre sensibilmente i rischi di sinistri, garantendo maggiore sicurezza ed una circolazione stradale più ordinata», sottolinea l'assessore con delega alla Viabilità urbana, Emiliano Piras.





© Riproduzione riservata