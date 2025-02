Un giovane in scooter, impegnato nelle consegne a domicilio, è stato travolto ieri notte ad Alghero in via Leonardo Da Vinci, da una automobile che poi, subito dopo il terribile incidente, si è dileguata.

Gli occupanti, almeno due, non si sono fermati a prestargli soccorso. Il ragazzo, dopo essere stato travolto, è volato sbattendo la testa contro la finestra di una casa al piano terra, poi è rimasto sull’asfalto. Era cosciente ma i traumi subiti sarebbero importanti. La moto è distrutta.

Il rider è stato trasportato d'urgenza all’ospedale Civile, le sue condizioni sono preoccupanti, mentre i carabinieri si sono messi immediatamente sulle tracce dell’auto pirata. Non ci sono conferme ma sembrerebbe che i responsabili dell’incidente siano stati rintracciati poco dopo la mezzanotte all’uscita di Alghero, sulla direttrice che porta verso Olmedo e Sassari.

