Martedì 19 e mercoledì 20 dicembre potrebbero verificarsi momentanei cali di pressione o interruzioni nell’erogazione del servizio idrico. Lo fa sapere Abbanoa che ha predisposto, per quei giorni, dalle 8.30 alle 18, delle verifiche sul sistema idrico della città che riguarderanno le saracinesche di regolazione delle reti idriche del centro storico e del quartiere la Pietraia.

Gli ottanta chilometri di rete idrica di Alghero sono stati divisi in distretti telecontrollati e dotati di apparecchiature che regoleranno portate e pressioni. Negli anni passati Abbanoa ha eseguito gli interventi di ingegnerizzazione del sistema idrico cittadino. Il primo passo ha riguardato una campagna di monitoraggio dei principali snodi e dei serbatoi. Ciò ha consentito di studiare nel dettaglio le criticità e delineare gli interventi necessari a rendere efficiente la rete garantendone una migliore gestione.

La rete idrica cittadina è stata divisa in 9 distretti idraulici: Centro storico, Vittorio Emanuele-Marina, Mazzini-Carrabuffas, Manzoni-De Gasperi, Sant’Anna, Il Carmine, Pietraia alta, Pietraia bassa e Fertilia. Ognuno ha una propria regolazione in base alle reali esigenze di portate e pressioni. Non solo: la distrettualizzazione delle reti consente, in casi di guasti, di isolare la sola zona interessata senza creare disservizi nel resto del centro abitato.







© Riproduzione riservata