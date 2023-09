Dopo anni di abbandono l'antico Forte della Maddalena di Alghero con la Torre Garibaldi saranno presto oggetto di importanti lavori di restauro e riqualificazione. Lo fanno sapere dagli uffici comunali che hanno già aggiudicato il primo lotto di lavori per un importo di 879mila euro, opere eseguite in stretto rapporto con la Soprintendenza Archeologica.

Il progetto prevede il consolidamento delle storiche mura perimetrali, la ridefinizione delle pavimentazioni e la messa in sicurezza complessiva di una delle zone più affascinanti del centro storico algherese. Ma l'obiettivo è quello di rendere finalmente fruibile il vecchio sistema murario cittadino, con la possibilità di passeggiarci sopra, come già avviene in altre città europee.

«Sarà restituito alla città un luogo simbolo, dal forte valore identitario, per troppo tempo inagibile», ha sottolineato il sindaco Mario Conoci. «Abbiamo trovato un luogo chiuso e in totale stato di abbandono, grazie ai lavori programmati sarà adeguatamente valorizzato a fini turistici e tornerà presto ad essere fruibile ed ammirato per la sua bellezza». L’iter dei lavori è stato seguito dall’assessore ai Lavori Pubblici Antonello Peru, dal dirigente Gianni Balzano e dal responsabile unico del procedimento Alessandro Azara.

© Riproduzione riservata