«La situazione dell’impiantistica sportiva, come ogni cosa che riguardi l’amministrazione della città, va trattata con serietà e concretezza, senza facili scorciatoie, con sobrietà ed evitando di farsi trascinare in polemiche inutili, anche da parte di chi governa la città. A parlare saranno sempre i fatti».

Dichiarazioni del gruppo consiliare Noi RiformiAmo Alghero, seduto in aula tra i banchi della maggioranza e formato da Gianni Martinelli, Alberto Bamonti, Alessandro Loi ed Emiliano Piras.

«Un lavoro - precisano i consiglieri comunali - che non ha colori politici ma costituisce un patrimonio che, portato avanti e concluso, rappresenta la soluzione a tanti problemi della città, strutture sportive incluse. Se l’attuale centrodestra, con in testa Forza Italia, che in campagna elettorale non ha fatto altro che disprezzare proprio questo lavoro, poi giustamente perdendo, vuole basare la propria opposizione su polemiche e scontri continui, lo faccia pure. Noi amministriamo e sappiamo che la continuità amministrativa rappresenta un valore che porta a realizzare cose delle quali la città può beneficiare in tempi brevi».

Sugli impianti sportivi a partire dalla nuova pista di atletica, la nuova palestra di via XX Settembre, le piscine comunali, per le quali si sono dovuti affrontare annosi problemi giudiziari per inadempienze dell’impresa, «noi siamo orgogliosi di portare in dote questo lavoro a questa amministrazione di cui facciamo parte». precisano.

Tra gli esempi di impianti da portare a termine anche l’adeguamento del Pala Manchia, il blocco spogliatoi del campo delle Tigri Baseball. «Crediamo che lavorare sulla prosecuzione e sul completamento di questo lavoro – aggiungono - peraltro, disastrosamente per loro, disconosciuto dalla perdente opposizione a guida Forza Italia, sia più importante che farsi attrarre in polemiche che non generano nulla se non un polverone dal quale ci siamo sottratti che vogliamo continuare ad evitare».

