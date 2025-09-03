L'amministrazione comunale di Alghero sembra essere impegnata a discutere un piano triennale per destinare quasi un milione di euro a carico del bilancio comunale, al mondiale di Iron Man, competizione sportiva di triathlon.

«Una cifra che solleva più di una perplessità in termini di interesse pubblico, soprattutto se confrontata con altre urgenze cittadine», sottolinea Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Alghero.

La fonte di finanziamento sarebbe l’imposta di soggiorno, che l’amministrazione ipotizza di raddoppiare per le strutture extralberghiere.

«Un provvedimento che tocca direttamente la filiera turistica, - aggiunge Cocco - ma che viene portato avanti senza alcun serio confronto con le categorie e gli operatori, che da sempre chiedono trasparenza e condivisione sulle scelte legate a quella risorsa. Si parla addirittura di una riunione ad hoc fra organizzatore e capigruppo per “spiegare” la grandezza di questa iniziativa. Davvero una premura e una rapidità che raramente abbiamo visto in altre circostanze».

L’esponente di FdI mette in dubbio la ricaduta dell’evento e rimarca la priorità di altre iniziative per il territorio. «Non si capisce tanta disponibilità a stanziare fondi per iniziative di dubbia ricaduta, quando il nuovo Piano Strategico della Fondazione Alghero, scritto da terzi, ha dimostrato tutti i loro limiti, che abbiamo denunciato da tempo. È doveroso capire chi e perché stia spingendo con tanta insistenza per portare a casa questo risultato, - prosegue Cocco - mentre tante altre priorità vengono lasciate indietro. Specialmente dopo i risultati tutt'altro che memorabili in termini di pubblico e di promozione del mondiale di Triathlon e della Supercoppa di Beach Soccer».

