Pescava a strascico con una rete non conforme alle norme. Nei guai l’armatore di un peschereccio intercettato al largo della rada di Alghero dalla Guardia Costiera impegnata in una attività di vigilanza insieme agli ispettori della nave “Ocean Sentinel”.

La rete era dotata di maglie di una ampiezza inferiore al limite consentito e, in particolare, il dispositivo irregolare era armato con il cosiddetto “sacco della rete”, una vera e propria trappola che non fa distinzione tra pesci in taglia e novellame.

Insieme all’attrezzatura sono stati sequestrati 85 chilogrammi di prodotto ittico.

Al comandante del peschereccio è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro. In un’altra operazione i militari della Guardia Costiera hanno sorpreso dei pescatori di ricci non autorizzati ai quali è stata inflitta una multa da mille euro.

