La quinta commissione consiliare ha fatto bene a verificare, con un sopralluogo, il tratto di costa antistante l’ospedale Marino danneggiato dalle mareggiate, «ma ci preme ricordare a tutti che il litorale algherese ha diverse altre aree in completo degrado».

Il gruppo consiliare del Pd interviene sullo stato di precarietà in cui versano molti luoghi lungo la costa algherese e lo fa a seguito della recente visita dei commissari sul litorale di Maria Pia.

Dai banchi del Partito democratico, infatti, ricordano che in città ci sono tantissimi altri tratti meritevoli di attenzione.

«L'esempio principe è il Caval Marì che, mestamente da giorni, mostra il suo sequestro da parte dei carabinieri dopo essere stato per decenni luogo di aggregazione, oggi è un simbolo al degrado. Anche la struttura al Balaguer è in completo degrado – scrivono – situata affianco ad una piazza intitolata ad una artista che ha portato il nome di Alghero in tutto il mondo. Cosi come, l'altra colonna della decadenza, che è il Palazzo dei Congressi, tanto per citarne alcune delle più in vista».

Sarebbe opportuno compiere un ricognizione dei vari punti critici, incalzano dal Pd, «e intervenire almeno per il decoro e pulizia su tutto il litorale algherese visto che a breve, come indicato da tutti, partirà la nuova stagione turistica, voli permettendo».

