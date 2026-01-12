Il futuro dell’Endocrinologia dell’ospedale Marino di Alghero è appeso a un filo. A denunciarlo è il consigliere comunale Michele Pais, che parla apertamente di «reparto a rischio chiusura o comunque di pesante ridimensionamento», dopo il trasferimento di gestione dalla Aou alla Asl.

«Il passaggio non è stato affatto indolore - afferma Pais - e si sta trasformando in un salto nel buio pagato dai pazienti, frutto di un capriccio politico miope e immotivato».

Secondo l’ex presidente del Consiglio regionale, la situazione è già oggi critica perché non tutto il personale sarebbe transitato nella nuova organizzazione.

«Il reparto si regge su un solo medico in comando, una condizione insostenibile che mette a rischio la continuità delle cure per pazienti affetti da patologie endocrine, croniche e spesso invalidanti», aggiunge il consigliere della Lega, temendo per la cancellazione del reparto.

