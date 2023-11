Maggioranza e opposizione uniti nello sottoscrivere un ordine del giorno che verrà portato all’attenzione del prossimo Consiglio comunale con una proposta di sensibilizzazione e informazione per la popolazione, rivolta a tutte le attività commerciali di Alghero. Per la ricorrenza del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Udc, con il primo firmatario Christian Mulas, ha coinvolto gli altri consiglieri per mettere in pratica alcune iniziative.

«La richiesta è quella di stampare sullo scontrino emesso dai misuratori fiscali il numero nazionale antiviolenza 1522, oppure o in aggiunta, ad esporre all’esterno dell’esercizio commerciale un cartello con il numero 1522 con la dicitura: “Noi siamo contro la violenza sulle donne”», spiega Mulas. «Un’altra proposta che verrà porta all’attenzione dei cittadini, un gesto universale, semplice e silenzioso, per chiedere aiuto in situazioni di violenza. Pollice della mano piegato, quattro dita in alto e poi chiuse a pugno: un segnale che vale come urgente richiesta d’aiuto e che tutti e tutte dobbiamo saper riconoscere e replicare se ce ne fosse bisogno. Riteniamo altresì opportune azioni di potenziamento di raccordo fra scuola, servizi territoriali, consultori familiari e per adolescenti, – aggiunge Mulas - per intervenire più efficacemente nelle politiche educative sulla relazione fra uomo e donna, sull'educazione all'uguaglianza e sul rispetto delle differenze in modo da rendere obbligatori percorsi formativi di educazione alla cittadinanza».





