Al via il restyling del verde pubblico di Alghero. Un intervento di rinnovo delle alberate e di ripristino delle pavimentazioni pedonali nelle vie Fratelli Kennedy e XXIV Maggio, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la qualità del verde urbano e la fruibilità degli spazi pubblici. La Giunta Cacciotto ha approvato il progetto esecutivo predisposto dal Servizio Manutenzioni del valore di circa 329 mila euro per la sostituzione delle alberature esistenti con nuove specie, selezionate in base alle caratteristiche delle due strade e alle esigenze di sviluppo delle piante in ambiente urbano. Il progetto, che prevede una spesa di circa 96 mila euro per le forniture e 175 mila euro per i lavori sul verde e le opere stradali, oltre agli oneri per la sicurezza e alle somme a disposizione dell'Amministrazione, interessa via XXIV Maggio, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Catalogna, e via Fratelli Kennedy, tra via Manzoni e viale della Resistenza. Le alberate attuali sono costituite da aceri negundi con un’età stimata di circa 45 anni, una specie caratterizzata da legno tenero e fragile che, nelle condizioni riscontrate, presenta significative criticità. La relazione tecnica evidenzia infatti come le potature e gli interventi eseguiti nel corso degli anni, necessari anche per contenere le interferenze con edifici, illuminazione pubblica e pavimentazioni, abbiano progressivamente compromesso la stabilità degli esemplari. La presenza di tronchi cavi, fenomeni di carie del legno e apparati radicali che hanno provocato il sollevamento dei marciapiedi rende necessario un intervento complessivo di sostituzione delle alberature. <La cura del verde urbano è una parte importante del lavoro che stiamo portando avanti per migliorare la qualità della nostra città>, dichiara il sindaco Raimondo Cacciotto. <Dall’inizio del nostro mandato abbiamo messo a dimora 250 nuovi alberi in diverse zone e dato nuovo slancio alle attività di manutenzione delle alberature esistenti. Continueremo a investire in questa direzione, con interventi di riqualificazione, nuove piantumazioni e una cura costante del patrimonio verde per un’Alghero sempre più bella, accogliente e attenta alla qualità della vita di chi la abita>. Al posto degli aceri saranno messi a dimora Ginkgo biloba fastigiata “Blagon” in via XXIV Maggio e Cercis siliquastrum in via Fratelli Kennedy. La scelta delle nuove specie è stata effettuata valutando la compatibilità con il contesto urbano, le caratteristiche climatiche, lo sviluppo delle chiome e degli apparati radicali e le future esigenze di manutenzione. Il progetto prevede inoltre una nuova distribuzione delle alberature, con distanze di impianto più adeguate, e il ripristino delle pavimentazioni pedonali. <La relazione tecnica restituisce un quadro chiaro delle condizioni delle alberature presenti nelle due vie>, spiega l’Assessore alle Manutenzioni Francesco Marinaro. <Gli aceri negundi hanno raggiunto uno stato di deterioramento che non può essere risolto attraverso ulteriori interventi di potatura o manutenzione ordinaria. Per questo abbiamo scelto di programmare una riqualificazione completa, che comprenda la sostituzione delle piante e il ripristino delle pavimentazioni. Le nuove specie sono state individuate tenendo conto delle caratteristiche delle strade e della necessità di garantire una crescita compatibile con gli spazi disponibili, così da ridurre le criticità e le esigenze di manutenzione negli anni futuri>. Il prossimo passo sarà ora indire la gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori.

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