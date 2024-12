Denunciato per calunnia e minacce viene assolto ieri in tribunale a Sassari. E’ stata messa la parola fine a una vicenda che, nel 2016, aveva avuto una certa eco ad Alghero quando un 75enne aveva denunciato la presenza di un estraneo nella casa, con vista mare, assegnatagli da Area. La persona di nazionalità romena sosteneva che l’appartamento gli fosse stato affittato proprio dall’uomo mentre l’altro lo negava con decisione.

Dallo scambio di vedute era nato un alterco che aveva portato l’imputato, secondo le accuse, a proferire minacce contro il 41enne come “Ti sistemo a fucilate”. L’anziano affermava tra l’altro che lo straniero gli avesse rubato degli oggetti presenti nell’appartamento. E l’impeto dello scambio era stato tale da provocare un infarto all’accusato che finiva in ospedale per oltre un mese raggiunto anche dai media che l’avevano intervistato a più riprese.

Per l’accusa il 75enne sarebbe stato a conoscenza del subaffitto e avrebbe tacciato l’altro di un’occupazione abusiva falsa mentre l’avvocato difensore Claudio Mastandrea ha sostenuto, ieri in discussione, l’insussistenza delle accuse e che non aveva senso l’imputazione rivolta al suo assistito. Alla fine della discussione- la pm era Paola Manunza- la giudice Claudia Sechi ha pronunciato l’assoluzione per l’imputato.

