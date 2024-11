In arrivo dalla Regione 455mila euro per il campo da rugby di Maria Pia. I fondi serviranno per la messa in sicurezza delle tribune, degli impianti e per l’adeguamento del campo da gioco.

Un investimento che il settore Opere Pubbliche ha candidato alle opportunità della Legge regionale sulle Opere di interesse regionale, riqualificazione centri urbani” n. 17/2021. L’impianto di Maria Pia sarà sottoposto al restyling grazie ad un progetto che ne prevede l’ammodernamento e che è stato finanziato dall’assessorato ai Lavori Pubblici della Regione tramite lo scorrimento della graduatoria di cui la proposta del Comune di Alghero faceva parte. Da parte degli assessori alle Opere Pubbliche e all’Impiantistica sportiva, Francesco Marinaro e Enrico Daga, c’è la soddisfazione per un ulteriore passo avanti compiuto e la consapevolezza che ora la procedura dovrà avanzare prontamente. «Grazie al lavoro degli uffici che si stanno impegnando per le fasi successive del progetto e si stanno relazionando con estremo profitto con gli uffici regionali», dicono.

Il progetto per il campo da rugby trova ora sponda in un analogo procedimento progettuale in corso di lavorazione proprio per l’impianto di Maria Pia, per il quale sono disponibili risorse pari a 150 mila euro. Le somme a disposizione diventano così 605 mila euro. I due progetti saranno ora integrati in un unico Dip ( Documento di Indirizzo alla Progettazione) che sarà all’ordine del Giorno della Giunta per il via libera alle fasi successive, ovvero il progetto esecutivo e l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori.

© Riproduzione riservata