Fotografia e pittura si intrecciano nella personale di Marion Safriouine, artista francese in residenza d’arte tra Bosa e Alghero, ospitata dalla Galleria Cult sui Bastioni Marco Polo.

La mostra, dal titolo “Incerti Territori / Territoires Incertains”, è visitabile fino al 25 settembre (tutti i giorni 18-21, ingresso libero). Safriouine esplora il confine tra visibile e invisibile, sperimentando tra collage, stratificazioni di colore, esposizioni multiple e pellicole scadute.

Un lavoro che traduce in immagine l’instabilità, il cambiamento, il paesaggio sospeso. La costa occidentale sarda diventa terreno di indagine, tra lava, crateri, mare e cielo che si confondono in mappe celesti e scenari quasi lunari.

La linea costiera tra Bosa-Alghero, in particolare, è diventata da tempo territorio di sperimentazione delle artiste attraverso i progetti di residenza d’arte organizzati dal 1997 da Valentina Piredda e dal 2010 attraverso l’associazione Fondo VP-Sardinia, ars pro natura.

Anche quest’anno si rinnovano gli scambi internazionali, principalmente con Austria, Francia e Germania. L'iniziativa ha il sostegno di realtà locali come la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Alghero, il Comune di Bosa e le associazioni Sesto Continente e Senza Confini Di Pelle. La Galleria Cult si trova sui Bastioni Marco Polo 39A, ad Alghero. Ingresso libero.

