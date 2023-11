Il Comitato di Distretto Socio-Sanitario di Alghero, che comprende 23 Comuni, ha eletto il nuovo presidente. È Mario Conoci, primo cittadino algherese, nominato in occasione di una riunione a cui hanno partecipato tutti i sindaci dei centri che fanno parte del Distretto dell’Ats, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Ittiri, Mara, Monteleone Rocca Doria, Olmedo, Padria, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba, Uri e Villanova Monteleone.

Vice presidente sarà il sindaco di Ittiri, Antonio Sau.

Conoci ha ringraziato i colleghi per l'importante incarico in un momento particolarmente delicato per la sanità territoriale, assicurando un pieno e capillare coinvolgimento di tutti i sindaci del distretto con l'obiettivo di contribuire al miglioramento dei servizi erogati ai cittadini.

© Riproduzione riservata