230mila euro per il Viadotto don Sturzo a Sassari. Un intervento di manutenzione straordinaria a cui ha dato semaforo verde nei giorni scorsi la giunta consentendo il via libera al progetto esecutivo. Ma il ponte è destinatario anche di lavori più ampi, lungo i suoi 400 metri di lunghezza che rappresentano dal 1982, anno della nascita, una delle arterie più trafficate cittadine perché collegano il quartiere di Monte Rosello con Luna e Sole e Cappuccini. Il Comune ha avviato infatti le procedure per un intervento di “messa in sicurezza e risanamento conservativo con particolare riferimento al risanamento strutturale e valutazione di vulnerabilità sismica”.

I primi passi li ha compiuti la giunta Campus nel 2021, e con il nuovo esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Mascia si è giunti a una revisione dell’iniziativa. Adesso l’operazione prevede lavori per due lotti, uno da 3 milioni e 750mila euro, l’altro da oltre 9, per un valore complessivo prossimo ai 13 milioni. Intanto nel merito si registra il parere positivo della Conferenza dei Servizi al progetto definitivo raccolto dal settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico. Prologo a future gare e appalti.

