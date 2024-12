Ad Alghero l’oncologia si trasferisce all’ospedale Marino, per consentire i lavori di ristrutturazione e adeguamento antincendio in corso al Civile di Alghero.

Il servizio, già da lunedì 23 dicembre, sarà operativo al terzo piano della struttura sanitaria di viale Primo Maggio. L’attività di trasloco, infatti, verrà avviata in queste ore e proseguirà nel fine settimana, così da garantire la continuità assistenziale ai pazienti oncologici.

L’azienda sanitaria, scusandosi con la popolazione per eventuali disagi che potrebbero presentarsi, assicura che l’intervento «si è reso indispensabile per migliorare la qualità del servizio offerto: qualsiasi modifica del cronoprogramma verrà tempestivamente comunicata alla popolazione».

I pazienti che necessitano di mettersi in contatto con il reparto possono inviare una mail all’indirizzo: oncologia.socivilealghero@aslsassari.it

