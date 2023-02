Due medici sono assenti per malattia e l’attività chirurgica dell’ospedale Civile di Alghero è così sospesa. Lo denuncia il consigliere regionale Marco Tedde, ritenendo l’episodio inaccettabile.

«Il direttore generale intervenga in tempo reale per dotare chirurgia delle figure mediche mancanti», interviene l’ex sindaco di Alghero preoccupato per la situazione che si è venuta a creare nel presidio ospedaliero di via Don Minzoni.

Con due medici fuori uso si è paralizzata l’attività operatoria. «Circostanza che non consente di garantire l’attività di emergenza/urgenza e l’attività chirurgica sia in regime di urgenza che di elezione. Non possiamo accettare questa triste china della sanità algherese, oggi ulteriormente aggravata dalla chiusura della chirurgia. Il Presidio ospedaliero di Alghero è costantemente in emergenza. E adesso si rende necessario dirottare gli ammalati che hanno necessità di interventi chirurgici presso altri nosocomi», attacca Tedde.

