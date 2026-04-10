Il quartiere di Sant’Agostino apre un confronto diretto con l’amministrazione comunale per immaginare il proprio futuro. Lunedì 13 aprile, alle 17, nella sala conferenze della parrocchia del Santissimo Nome di Gesù, è in programma un incontro pubblico promosso dal Comitato Area Sant’Agostino, che vedrà la partecipazione del sindaco, degli assessori competenti e dei tecnici incaricati.

Al centro del dibattito i progetti di riqualificazione urbana che interesseranno il nucleo storico delle case di edilizia popolare. In particolare, riflettori puntati sul primo lotto di intervento, quello relativo a largo Nunzio Costantino, per il quale è imminente l’apertura del cantiere. Durante l’incontro verrà presentato il progetto definitivo, con l’illustrazione del cronoprogramma dei lavori e delle trasformazioni previste per uno spazio considerato strategico nella vita sociale del quartiere. Ma lo sguardo si allargherà anche agli interventi successivi, che riguardano la restante parte di largo Nunzio Costantino e le aree di largo Guillot, largo Ballero e largo Era. Su questi lotti l’obiettivo è avviare un percorso partecipato, coinvolgendo direttamente i residenti per raccogliere esigenze, suggerimenti e visioni utili alla definizione dei progetti.

«È un’opportunità irripetibile per il nostro quartiere, - sottolinea Luca Pais, segretario del Comitato Area Sant’Agostino - vogliamo che le opere rispondano alle reali esigenze di chi abita questi spazi». Da qui l’appello alla partecipazione: «Il futuro di Sant’Agostino passa anche dalle proposte dei residenti».





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