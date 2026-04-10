Momenti di paura nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Malta, ad Alghero, dove intorno alle 22.40 si è sviluppato un incendio all’interno del locale lavanderia.

Sul posto è intervenuta in tempi rapidi la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco che ha individuato il focolaio e ha provveduto a spegnere le fiamme utilizzando estintori a CO2. L’intervento ha permesso di circoscrivere il rogo e limitare i danni alla struttura. Determinante anche la prontezza dei proprietari dell’abitazione che, resisi subito conto del pericolo, hanno lasciato l’appartamento e lanciato l’allarme allertando i soccorsi.

Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati.

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