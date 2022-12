Alghero pianifica di installare nell’area portuale la ruota panoramica più alta della Sardegna.

Una giostra di almeno 50 metri, costellata di luci led, che svetterà in città già ad aprile 2023.

L’area individuata è quella del Piazzale della Pace: verranno sacrificati 50 parcheggi, circa 600 metri quadrati nella fascia più vicina al lungomare Barcellona, fronte mare.

La giunta del sindaco Mario Conoci nei giorni scorsi ha detto sì all’iniziativa (delibera numero 393 del 5/12/22) che potrebbe fruttare all’ente locale circa 48mila euro all’anno di occupazione di suolo pubblico. Senza contare il suggestivo impatto e il ritorno di immagine.

La notizia sta già facendo discutere il popolo del web, tra favorevoli e contrari. La preoccupazione è per la carenza di posti auto, ma dal Comune sono già al lavoro per trovare altre aree centrali da trasformare in parcheggi. L'esecutivo ha dato mandato agli uffici comunali per pubblicare l'avviso.

