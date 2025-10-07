Alghero, il sindaco Cacciotto riceve il generale dei carabinieri Francesco RizzoIl sindaco, insieme all’assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris, ha dato il benvenuto in città al generale Rizzo e ha augurato buon lavoro al colonnello Maione
Il sindaco Raimondo Caccioto ha incontrato oggi a Porta Terra il generale di Brigata Francesco Rizzo, comandante della Legione Carabinieri Sardegna, insieme nuovo comandante provinciale il colonnello Antonio Maione, accompagnati dal capitano Michele Marruso, comandante della Compagnia di Alghero.
Il sindaco, insieme all’assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris, ha dato il benvenuto in città al generale Rizzo e ha augurato buon lavoro al colonnello Maione, da poco insediatosi al Comando provinciale.
Il primo cittadino ha rivolto a entrambi un caloroso benvenuto a nome dell’intera comunità, nel sottolineare con riconoscenza l’impegno quotidiano che l’Arma dei Carabinieri mette in campo a tutela della sicurezza e della legalità.