Il circo internazionale (senza animali) sbarca ad Alghero nell’ambito del Mamatita Festival. Da Karcocha, l’amatissimo artista di strada che spopola su Instagram con due milioni di follower, ad Afuma, compagnia di incredibili trampolieri in arrivo dall’Africa, sino alla compagnia spagnola Cia EIA, tra i punti di riferimento nel panorama circense europeo. Sono questi alcuni degli ospiti che nei prossimi giorni animeranno la città. Ancora per domani (martedì 3 settembre) il calendario della manifestazione proporrà i deliziosi Teatri Mobili di Girovago e Rondella (alle 10 nel Mamatiita Viltage allestito nel cortile della scuola Maria Immacolata).

Sempre domani, ma alle 19, nel Mamatita Viltage arriva la compagnia spagnola Cia Eia Circo che presenterà Espera.

Alle 20 seguirà l’attesissimo appuntamento con Afuma, compagnia con base in Togo dove manda avanti una scuola di formazione circense finanziata dagli spettacoli portati in giro per il mondo. In questa occasione Afuma presenterà Etsumo, preceduto la mattina alle 10 da Tiwani, spettacolo itinerante che invaderà il centro storico della città catalana.

Sabato 7 settembre alle 18 vicino allo scalo Tarantiello è la volta dell’artista cileno-spagnolo Karcocha, in Sardegna per la prima volta. Per l’occasione proporrà El Coche, uno spettacolo in cui lui è unArlecchino moderno.

E’ da ricordare anche lo spettacolo di giovedì 5 settembre, ancora al Mamatita Viltage dove alle 20 arriva la Compagnia della settimana dopo con Area 52, spettacolo con Emanuela Belmonte della compagnia La settimana dopo. Il Mamatita Festival è realizzato sotto la direzione artistica di Chiara Murru. Per informazioni e prenotazioni: info@mamatitafestival.com e mamatitafestival.com





