Cinque consiglieri comunali e una assessora arrivano dal centrodestra: «Una continuità preoccupante». Così commentano il debutto della Giunta Cacciotto i gruppi consiliari di Forza Italia, Udc-Patto per Alghero, Lega, Fratelli d’Italia, Prima Alghero.

«Avevano illuso gli algheresi con una campagna elettorale priva di programmi ma densa di proclami di discontinuità e di cambiamento. Ecco che dobbiamo tristemente rilevare che ben 5 consiglieri arrivano dal centrodestra cittadino, così come un assessore che rientra con le medesime deleghe, nonostante il giudizio non positivo dei cittadini», denunciano i partiti di opposizione.

«Una continuità preoccupante, che confonde l'elettorato, che promuove e ripropone assessori bocciati, come prezzo da pagare a scapito della chiarezza e della differenza votata dai cittadini. Evidentemente con l’inganno. A ciò si aggiunge», incalzano dal centrodestra, «che la Giunta è monca, in quanto il sindaco è riuscito a nominare solo sei assessori. Non vogliamo assumere atteggiamenti pregiudiziali nei confronti del sindaco Cacciotto che speriamo sappia ben interpretare il difficile ruolo di primo cittadino. Nell’interesse di Alghero e degli algheresi faremo una opposizione priva di prese di posizione preconcette e basata sulle proposte contenute nel nostro programma elettorale che disegnava l’Alghero dei prossimi decenni».

