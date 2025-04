Nuovi mezzi per il servizio di igiene urbana ad Alghero.

In vista della stagione turistica la Ciclat ha messo in campo sette nuovi mezzi costipatori da 35 quintali di carico destinati alla raccolta delle differenti frazioni di rifiuti, un lava cassoni, due “porter” maxi a vasca, due compattatori da 24 mc cadauno e tre spazzatrici.

«Un piccolo ma significativo piano di miglioramento – commenta l’assessore all’Ambiente Raniero Selva – che ci consente ottimizzare gli interventi in previsione del periodo di maggiore pressione. Oltre al miglioramento dei servizi resi ai cittadini, si è accentuata l’attenzione alla maggiore sicurezza per i lavoratori».

L'azienda Ciclat sta infatti operando in regime di proroga, perché l'Amministrazione ha pubblicato a marzo il bando di gara per il nuovo servizio di igiene urbana, modulato per le versioni invernali ed estive della città. Otto anni di appalto per una spesa di 11.744.700 euro all'anno.

