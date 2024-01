Il Comitato spontaneo per la difesa della salute e il Comitato fiocchi azzurri fiocchi rosa, ad Alghero sono pronti a confrontarsi con i futuri candidati su iniziative concrete per migliorare la sanità pubblica.

«Non accetteremo, né in questa e tanto meno nelle future campagne elettorali, le inutili e vuote promesse», avvertono i referenti delle associazioni, ricordando i “bluff” e gli “effetti speciali” pronosticati per i due ospedali cittadini, «con la presenza dei robot, degli ufo e governata dall’intelligenza artificiale», ironizzano i portavoce dei due comitati.

«Ci ritroviamo invece una sanità con lunghe liste di attesa, senza medici di famiglia, sale operatorie di ortopedia ancora chiuse (le apriranno entro il 25 febbraio?) carenza di personale sanitario in tutti i reparti e, cosa ancora più grave, con il punto nascita chiuso».

