«Accogliamo con favore il dibattito sulla necessità di aumentare gli organici delle forze di polizia nella nostra città», dichiara il direttivo di Fratelli d’Italia Alghero. «È un tema serio che va affrontato con lavoro continuo e istituzionale, non con interventi estemporanei. Questo Governo ha già avviato azioni concrete che noi sosteniamo convintamente». Secondo il partito, la richiesta di implementare il personale della polizia era stata avanzata dal Questore Mastrapasqua sin dal suo insediamento, due anni fa, insieme alle rappresentanze sindacali, nell’ambito di un programma nazionale di riorganizzazione.

«Grazie all’impegno del Governo Meloni, sono già stati inviati agenti nelle situazioni più critiche e rafforzata la polizia penitenziaria a Bancali», spiega il capogruppo in Consiglio comunale Alessandro Cocco. Fratelli d’Italia sottolinea che la linea del Governo è chiara: «Non interventi spot, ma pianificazione organica e stabile. Le istituzioni locali possono contribuire con segnalazioni e richieste, ma il quadro generale è già definito e il Governo sta rispondendo con fatti concreti, non slogan».

Il partito conferma il proprio impegno: «Continueremo a lavorare per garantire maggiore sicurezza ai cittadini di Alghero».

