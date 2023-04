Sarà una corsa contro il tempo per riuscire a installare la ruota panoramica gigante entro il ponte del 25 aprile. I lavori nell’area del porto turistico di Alghero procedono a ritmo serrato, con i doppi turni.

Sarà la City Eye a montare l’attrazione, alta 45 metri, nel piazzale della Pace. Il Tar si è già espresso a favore della seconda ditta in graduatoria, perché in un primo momento gli uffici comunali avevano assegnato il bando alla Altravista Wheel, ma nella verifica dei requisiti la ditta di Rovigo non era risultata in regola con quanto previsto dalla gara.

Il Comune nei giorni scorsi ha emesso l’ordinanza per permettere alla ditta City Eye di lavorare in sicurezza, nei 600 metri del grande parcheggio del Piazzale della Pace, a due passi dal porto. La ruota gigante è la stessa che negli ultimi due anni ha svettato nell’area portuale di Cagliari: 45 metri con 36 cabine chiuse e climatizzate, di cui tre riservate alle persone con disabilità. C’è anche la filodiffusione con una guida multilingue per descrivere le bellezze architettoniche e paesaggistiche che si potranno ammirare dall’alto.





